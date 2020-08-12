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Eski NASA mühendisi ve Youtuber Mark Rober'den tehlikeli köpek balığı deneyi
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12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:09:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:09:00

Eski NASA mühendisi ve Youtuber Mark Rober'den tehlikeli köpek balığı deneyi

Kaynak: DHA

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NASA eski mühendislerinden ve Youtuber olan Mark Rober, tehlikeli bir deneye imza attı. Rober, okyanusun ortasında kendi geliştirdiği sörf tahtalarıyla insan kanı ve balık kanını okyanusa bırakarak köpek balıklarının beslenme tercihlerini kayda aldı.

Bermuda Adaları'nda yaşayan Mark Rober adlı youtuber köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için okyanusa insan kanı ve balık kanı dökerek köpek balıklarının hangisiyle beslendiğini test etti. Youtuber tehlikeli deneyi kayda alarak, sosyal medyadan paylaştı.

Bermuda Adaları’nda yaşayan ve Eski NASA mühendisi olan Youtuber Mark Rober, köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için tehlikeli bir deney gerçekleştirdi.

Rober, deneye ilk olarak kan pompalayan bir sisteme sahip sörf tahtaları tasarlayarak başladı. Rober, tasarladığı sörf tahtasındaki pompadan kanları serbest bırakarak, köpek balıklarının hangi besini tercih ettiğini gözlemledi.

KÖPEK BALIKLARI BALIK KANINI TERCİH ETTİ

Rober, sörf tahtasındaki kan, insan ve inek kanı karışımıyken diğer tahtaya balık kanı doldurdu. Rober’in yaptığı deney drone ile görüntülendi.

Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü.

Diğer yandan köpek balıkları, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.

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