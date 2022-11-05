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05 Kasım 2022 Cumartesi 01:02:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 01:02:00

Erzurum'da yapılan Köşk Barajı su tutmaya başladı

Kaynak: AA

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı tamamlanan Köşk Barajı'nda su tutma işlemine başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli katkı sunuyor.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Köşk Barajı'nda çalışmaların tamamlanarak 3 Kasım itibarıyla su tutulmaya başlandığını belirtti.

Kırsal kalkınmada depolama tesisleri ve sulama projelerinin önemine işaret eden Akca, "Köşk Barajı'mızda çalışmaları tamamlayarak su tutmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun. Barajda depolanacak 583 bin metreküp su ile 1770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 583 bin metreküp olan Yakutiye Köşk Barajı sayesinde inşallah bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 310 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir. Barajımızın Dadaşlar diyarı Erzurumlu hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : erzurum Köşk Barajı su tutma işlemi DSİ
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