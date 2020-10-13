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13 Ekim 2020 Salı 16:01:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 16:01:00

Ermenistan'ın füze saldırısında ölen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva'nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi.

Ermenistan'ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva'nın naaşı hastaneden çıkarıldıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak için ilk önce baba evine götürüldü.

Ardından Aliyeva'nın tabutu kırmızı bir duvağa sarıldıktan sonra yakınları, komşuları ve kent yetkililerin katılımıyla Gence'deki İmamzade Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aliyeva'nın cenazesi, gözü yaşlı kadınların haykırışıyla 11 Ekim'deki aynı saldırıda enkaz altında ölen eşi Adil Aliyev ve kayınvalidesi Afak Aliyeva'nın yanında toprağa verildi.

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