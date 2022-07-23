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23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:00:00

Dünyanın en pahalı mantarından yılda 225 kilo toplanabilecek

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Samsun'da Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplanabilecek. Köpekler ile aranan trüf mantarları Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor.

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi çerçevesinde karayemiş, tavşan memesi, ahlat, ada çayı, yemişen ve mavi yemiş gibi meyveler Samsun ormanlarında üretiliyor. Ayrıca trüf mantarı üretimi kapsamında ise Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplanabilecek.

1 milyon 630 bin fidan üretildi

Öte yandan, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında fidan üretimi ve bakım çalışmalarında 2022 yılında Samsun merkez, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında 1 milyon 630 bin fidan üretilirken, 450 bin fidanın da bakımı yapıldı. Bu fidanlıklarda 134 değişik türde fidan üretilip, ormanlara dikilirken, Türkiye'nin her iline de fidan dağıtımı gerçekleştiriliyor.

ORKÖY faaliyetleri

ORKÖY faaliyetleri kapsamında 2022 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, üretim geliştirme ve arıcılık olmak üzere 37 aileye toplamda 4 milyon 116 bin TL'lik kredi desteği verilecek. Bu yıl içerisinde Samsun'da 3 ton tohum üretilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar ise 500 kilo tohum üretildi. Ayrıca orman zararlılarıyla mücadele çerçevesinde bu yıl şu ana kadar 1250 kuş yuvası ormanlara yerleştirildi.

Samsun ormanlarından bu yıl toplam 3 yangın çıktı. Bafra'da çıkan 1 yangında 0,81 hektar alan yanarken, yangına ilk müdahale süresi 8 dakikada oldu. Vezirköprü'de bulunan 2 ormanda çıkan yangında ise 2,20 hektar alan örtü yandı. 2022 yılında Samsun'da çıkan orman yangınlarından toplam 3,01 hektar alan zarar gördü.

Etiketler : mantar samsun trüf mantarı
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