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03 Aralık 2021 Cuma 12:46:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 12:46:00

Darbedilen bebekten bir iyi haber daha!

Kaynak: AA

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Gaziantep'te babasının darbettiği bebekten bir güzel haber daha geldi. Hayati tehlikeyi atlattığı kaydedilen bebek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bebeğin genel durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

- BABA TUTUKLANMIŞTI

Gaziantep'te baba Y.G'nin darbettiği yaklaşık 2 aylık bebek C.G. tedavi altına alınmıştı. Baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

Etiketler : Gaziantep baba darbettiği bebek yoğun bakım
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