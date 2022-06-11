VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı
Ankara'da sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore silah geliştirmeyi sürdürecek
Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Londra'da terör örgütü yürüyüş düzenledi
Suudi Arabistan: Ürdün üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi
Ankara'da fırtına çatıları uçurdu
Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
En kısa sürede açacağız diyerek duyurdu!
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı
PKK'nın çocuk mezarlığı
Bakan Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Çöp varillerinden ‘gezici kütüphane'
Sette sürpriz kutlama
En iyi kısa filmi seçecek
Arizona'da aşk tazelediler
Hamile ve kanser olduğunu aynı anda öğrendi, hobisiyle kötü günleri geride bıraktı
Aydın'da Afrodit turizmi
Kuzulu dede!
Bu bahçeden sebze toplamak ücretsiz
İşitme engelli 24 kadın buluştu
Kadın-erkek klişesini yıktık
11 Haziran 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 20:00:00

Çöldü, göle döndü! Tatil beldelerini aratmıyor

ABONE OL

Sivas'taki Kılıçkaya Barajı, geçen yıl kuraklık nedeniyle Afrika çöllerine dönmüştü. Zemininde ineklerin otladığı göl, yeniden su tutunca üzerinde tekneler tur atmaya başladı.

BARAJ DEĞİL SANKİ MERAYDI

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Baraj Gölü geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü. Büyükbaş hayvanların otlatıldığı meraya dönüşen baraj, artan yağışlarla yeniden su tuttu. Barajda su yüksekliği üst seviyelere kadar çıktı. Barajda inek sürülerinin yerini tekneler aldı.

Geçen yıl Kılıçkaya Barajı'nda hayvanlar otluyordu.

TURİSTLER HAYRAN KALIYOR

Geçen yıl hayvanların rahatça karşıdan karşıya geçtiği barajda şimdi tekneler süzülüyor. 12 yıldır belediyeye ait Kılıçkaya Sosyal Tesisleri'nde görev yapan Yusuf Demirci, "Gelen misafirlere her türlü imkanı sağlayıp tekne turları yapıyoruz. Şu anda Şehrimiz tatil beldelerini kesinlikle aratmıyor" dedi.

Etiketler : sivas kılıçkaya barajı turist
Yıldızlı beğeni

Yıldızlı beğeni
50 bin liralık kombin

50 bin liralık kombin
Doğuma masajla hazırlanıyor

Doğuma masajla hazırlanıyor
Destansı ticaret

Destansı ticaret
Zor günlerini ağlayarak anlattı

Zor günlerini ağlayarak anlattı
Süperstar odası

Süperstar odası
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Düğünümüz İstanbul'da olacak

Düğünümüz İstanbul'da olacak
Twitter'ı yok, TikTok'u var

Twitter'ı yok, TikTok'u var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX