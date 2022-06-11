Çöldü, göle döndü! Tatil beldelerini aratmıyor
Sivas'taki Kılıçkaya Barajı, geçen yıl kuraklık nedeniyle Afrika çöllerine dönmüştü. Zemininde ineklerin otladığı göl, yeniden su tutunca üzerinde tekneler tur atmaya başladı.
BARAJ DEĞİL SANKİ MERAYDI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Baraj Gölü geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü. Büyükbaş hayvanların otlatıldığı meraya dönüşen baraj, artan yağışlarla yeniden su tuttu. Barajda su yüksekliği üst seviyelere kadar çıktı. Barajda inek sürülerinin yerini tekneler aldı.
Geçen yıl Kılıçkaya Barajı'nda hayvanlar otluyordu.
TURİSTLER HAYRAN KALIYOR
Geçen yıl hayvanların rahatça karşıdan karşıya geçtiği barajda şimdi tekneler süzülüyor. 12 yıldır belediyeye ait Kılıçkaya Sosyal Tesisleri'nde görev yapan Yusuf Demirci, "Gelen misafirlere her türlü imkanı sağlayıp tekne turları yapıyoruz. Şu anda Şehrimiz tatil beldelerini kesinlikle aratmıyor" dedi.