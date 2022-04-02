Çöl tozu, koronavirüs vakalarını artıracak

İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden gelen ve Türkiye'de etkili olan toz tabakasının, koronavirüsün havada kalış süresini artırdığını belirtti. Yaşar, çöl tozlarının 2020 ve 2021 verilerinde nisanın ilk yarısında vaka sayılarında artışa yol açtığının tespit edildiğini kaydetti ve "Virüste yine bir artış söz konusu olacaktır" dedi.