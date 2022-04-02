VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz bastonlulardan saldırıya karşı ‘köpek savarlı' çözüm
Sahilde zehirli deniz anası alarmı
Çöl tozu, koronavirüs vakalarını artıracak
Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı
Asimo'dan son gösteri
Şaka gibi aşk
Romantik Berk
Şahin'in oğlu ölümden döndü
Ukrayna: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Yemen'de ateşkes başladı
Kayıp Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu
'Savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz'
ABD'de Kovid-19 can kaybı 982 bin 374 oldu
Türkiye'de 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna'dan kimsesiz ve yetim 420 çocuk Türkiye'ye kabul edildi
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
3 günde 7 bin kişi
Dijital dinlenme heyecanı
New York'ta 4 farklı Ayça
100 bin müzikseverli turne
Çok mutluyuz
Şiddetin her türlüsüne karşıyım
İstanbul'da film çekecek
Kırmızı Gizem
02 Nisan 2022 Cumartesi 23:54:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 23:54:00

Çöl tozu, koronavirüs vakalarını artıracak

ABONE OL

İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden gelen ve Türkiye'de etkili olan toz tabakasının, koronavirüsün havada kalış süresini artırdığını belirtti.

İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden gelen ve Türkiye'de etkili olan toz tabakasının, koronavirüsün havada kalış süresini artırdığını belirtti. Yaşar, çöl tozlarının 2020 ve 2021 verilerinde nisanın ilk yarısında vaka sayılarında artışa yol açtığının tespit edildiğini kaydetti ve "Virüste yine bir artış söz konusu olacaktır" dedi.

Etiketler : meteoroloji çöl tozu doğan yaşar sahra çölü
Firuzan gibi konuşuyorum

Firuzan gibi konuşuyorum
Gülben şıklığı

Gülben şıklığı
NFT'ye kitapla giriyor

NFT'ye kitapla giriyor
Eşlerin film heyecanı

Eşlerin film heyecanı
‘İzleme Beni' oradan!

‘İzleme Beni' oradan!
30 yıl sonra 'ilk aşk' telefonu

30 yıl sonra 'ilk aşk' telefonu
Tekin arkadaşlık

Tekin arkadaşlık
Bahar etkinlikleri

Bahar etkinlikleri
Fotoşop kurbanı

Fotoşop kurbanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER