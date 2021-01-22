Bulduğu taşları gök taşı diye satışa çıkardı

Sesle birlikte irkilen Yalçın, arazinin yanında bulunan ormanlık alandan taşların yuvarlandığını gördü. Taşı almaya kalktığında ise eli yanan Yalçın, korkup bölgeden uzaklaştı.

Bir gün sonra tekrar arazisine gelen Yalçın, taşların yuvarlandığı alanda inceleme yaptı. Arazide 10 parça siyah taş bulan Yalçın, bunların gök taşı olabileceğini düşündü. ABD’de yaşayan tanıdıklarına taşın fotoğraf ve videolarını yollayan Yalçın, çok değerli olduğunu öğrendiği taşları satışa çıkardı.

10 BİN DOLAR VEREN ÇIKTI



Durmuş Yalçın, “ABD’den biri bana sosyal medya üzerinden mesaj attı. 'Bunlara 10 bin dolar vereyim, sen bana ödemeli kargo olarak gönder’ dedi. Ben de araştırmaya devam edeceğimi söyledim” dedi.