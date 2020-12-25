Bu teknede balık ekmek şehit çocuklarına bedava

Teknenin önünden sürekli jandarmaların geçtiğini, tabelayı görünce duygulanarak, kendilerini tebrik ettiklerini belirten Gözübüyük, “Jandarmalar geliyorlar teknemizde yiyorlar, içiyorlar. Vatandaşlar ‘Nereye ulaştırabiliriz, daha çabuk nasıl faydamız olabilir’ diye fotoğraf çekip paylaşım yapıyorlar. Bize para veren bile oldu, ‘bizim de katkımız olsun’ diye. Biz de o paraları biriktirme kutumuza koyduk. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayacağız. Şu ana kadar 200 lira toplandı” ifadelerini kullandı.



“ŞEHİT ÇOCUKLARININ TEKNEYE GELMESİ İÇİN BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM”

Şehit çocuklarının tekneye gelmesini çok istediklerini, bunun için farklı girişimlerde de bulunduklarını söyleyen Gözübüyük, “Ama bugüne kadar henüz hiç şehit çocuğu gelmedi. Bir gün bir gazi çocuğu geldi, rica etti; biz de yardımcı olduk. Onun dışında ben Akdeniz Belediyesine gittim ve Başkan Mustafa Gültak ile görüştüm. Sonra Mustafa Gültak teknemize geldi, tabelayı gördü ve ‘Çocukları belirleyelim, valimizle birlikte getirelim’ dedi ama pandemi oldu ve kapanınca gelen olmadı maalesef” şeklinde konuştu.

