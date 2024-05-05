Tedaviye kendi gitti

KLİNİĞİN KAPISINA KADAR GELDİ



Duyanları şaşırtan olay Zonguldak'ta yaşandı. Şehir merkezinde özel veteriner kliniğinde veteriner hekim olarak görev yapan Suat Olucak, arkadaşı ile kliniğin girişinde sohbet etmeye başladı. Bir süre sohbet eden ikili, sokak kedisinin kliniğin kapısına geldiğini fark etti. Kediyi içeriye çağıran veteriner, bir süre sevdiği kediye mama verdi.

KARNI AÇ ZANNETTİLER AMA...

Kedinin mamaya yöneldiği sırada başını eğik tuttuğunu fark eden Olucak, anormal bir durum olduğunu fark edince muayenehaneye götürdü. Kedinin kulağından içeriye kamera ile bakan veteriner hekim, kanamalı tümör olduğunu ve sağlık durumunun da ciddi olduğunu fark edince tedavi süreci başlattı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay görenleri şoke etti.

Klinikteki diğer veteriner hekim Fatih Yaman, "Kedi arkadaşımız kendisi tedavisinin yapılacağı kliniği bulup, gelip, bizden yardım istedi. Kulağında polip (tümör) sıkıntısı olan bir arkadaş. Polipin cerrahi yolla uzaklaştırılması gerekiyor" dedi.

Veteriner hekim Suat Olucak "İçeriye girdiğinde kafası yandı, sanki bir şey anlatmaya çalışıyordu" diye konuştu.