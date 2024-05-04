Irak'ın kuzeyinde toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Paylaşımda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

MSB, Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu;

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.