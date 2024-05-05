Çiftçi ve şoför Havva

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Havva Kara'nın babası Bilal Kara, uzun yıllar dolmuş şoförlüğü yaptıktan sonra hayvancılığa yöneldi. Ailesinin yanında hayvancılıkla uğraşan Havva Kara, lise eğitimini yarıda bırakmasının ardından babasının izinden giderek dolmuş şoförlüğü yapmaya karar verdi.

Kara, mesleği icra edebilmek için sürücü belgesi ve gerekli evrakları alarak 5 ay önce Akyazı-Ovaköyleri minibüs hattında hizmet vermeye başladı.

Günün büyük bölümünü direksiyon başında geçiren Kara, arta kalan zamanlarda hayvancılıkla uğraşıyor. Kara, sahip oldukları 20 büyükbaş hayvanın bakımını yapıyor.

Traktör, iş makinesi ve motosiklet de kullanabilen Havva Kara, ileride otobüs veya tır şoförü olmak istiyor.