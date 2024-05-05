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05 Mayıs 2024 Pazar 08:36:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 08:36:00

'Kalkan-21' operasyonlarında 16 organizatör yakalandı

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Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik “Kalkan-21” operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı, 12'si ise tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik Muğla ve Adana'da "Kalkan-21" operasyonları düzenlendi.

Muğla'da yakalanan 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinden 3'ü tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana'da ise yakalanan 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 şüphelinin, 9'u tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL'ye el konuldu.

Etiketler : muğla adana göçmen kaçakçılığı operasyon
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