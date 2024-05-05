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05 Mayıs 2024 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 08:00:00

Akaryakıt istasyonundan dövizle ödeme yaptıktan sonra kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Kaynak: AA

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Bolu'da akaryakıt istasyonundan dövizle ödeme yaptıktan sonra kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda alışveriş tutarının üzerinde dövizle ödeme yaptıktan sonra kaçan kişiden şüphelenen çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine otomobili takibe alan jandarma ve polis ekipleri, aracı Çaydurt mevkisinde durdurmak istedi.

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, yaklaşık 25 kilometre süren kovalamaca sonucu Kuruçay mevkiinde durduruldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerine rahatsız olduğunu söyleyen sürücü A.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince muayene edildi.

İnceleme sonucu hakkında çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen A.M'nin aracında arama yapılma kararı alındı.

Çekici yardımıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen otomobilde yapılan aramada, çok sayıda tabanca mermisi, oyuncak tabanca, tabanca kılıfı ile çeşitli araç ve gereç ele geçirildi.

Hakkında adli ve idari işlem uygulanan şüphelinin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Etiketler : bolu polis şüpheli kovalamaca
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