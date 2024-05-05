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05 Mayıs 2024 Pazar 08:16:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 08:16:00

Okul ihtiyaçları 'İyilik Sınıfı'ndan

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Okul ihtiyaçları 'İyilik Sınıfı'ndan İstanbul Avcılar Kaymakamlığı, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 'İyilik Sınıfı' projesi başlattı.

Okul ihtiyaçları 'İyilik Sınıfı'ndan İstanbul Avcılar Kaymakamlığı, ilçedeki okullarda okuyan dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 'İyilik Sınıfı' projesi başlattı. Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrenciler, kırtasiye malzemelerinden giyim ürünlerine istedikleri ürünü İyilik Sınıfı'ndan temin edebilecek. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, 'İyilik Sınıfı' projesini Tahkakale Mahallesi'ndeki Necdet Semker Ortaokulu ile TOKİ Şükriye Yoluç Okulları'nda başlattı. Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız ile birlikte iki okula giden Kaymakam İnan, içerisinde kırtasiye ve giyim malzemeleri bulunan 'İyilik Sınıfı'nı da gezdi. Hayırseverler, Tahtakale Mahallesi'nde aralarında oluşturdukları gruplarla önce ihtiyaçları belirledi ardından da harekete geçti. Öğrencilerin de destek verdiği İyilik Sınıfı'nda, kitap, defter, kıyafet ve ayakkabı bulunacak. Kaymakam İnan, sınıfları gezdikten sonra projeye katkıda bulunan hayırseverlerin el izinin bulunduğu duvara kendi el izini bıraktı.

Etiketler : okul ihtiyaç iyilik
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