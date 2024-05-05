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05 Mayıs 2024 Pazar 08:14:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 08:14:00

Nasreddin Hoca karakteriyle hoşgörü mesajı

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Hollanda'da Sanat Merkezi Vakfı kuran Ömer Atıf, Nasreddin Hoca karakteriyle dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserlik mesajları veriyor.

Nasreddin Hoca'nın yanı sıra Hacivat-Karagöz, Keloğlan gibi karakterleri de canlandıran Atıf, gurbetçilere kültürlerini hatırlatılırken, yabancılara da Türk kültürüne özgü karakterleri ve oyunları tanıtıyor. Atıf, mesajlarını bütün insanlığa veren, güldürürken düşündüren, dilden dile fıkraları hikayeleri ve nasihatleri anlatılan Nasreddin Hoca'nın asırlar boyunca milletin gülen yüzü ve tebessüm kaynağı olduğunu söyledi.

Hiciv ve söz sanatı ustası Nasreddin Hoca'nın ilettiği mesajların çok önemli olduğunu, insanlığa etkileyici mesajlarla seslendiğini dile getiren Atıf, çocuklar üzerindeki etkisini görünce Nasreddin Hoca'yı canlandırmaya karar verdiğini söyledi.

Nasreddin Hoca olarak sahnelere çıktığını aktaran Atıf, "Nasreddin Hoca'yı Avrupa'daki özellikle de Hollanda'daki çocuklara tanıtmayı kendime bir misyon olarak belirledim. Yaklaşık 25 yıldır Hollanda'nın ilkokullarında, ortaokullarında ve festivallerinde Nasreddin Hoca tiplemesini yapıyorum. Hollanda'nın meşhur nehrine 6 yıl boyunca yoğurdumu çaldım." diye konuştu.

NASREDDİN HOCAYI TANITMAK İÇİN DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNİ DOLAŞTI

Atıf, dünyanın farklı ülkelerinde gösteriler yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"Hacivat ve Karagöz'ün de müzikalini yaptık, Avrupa'daki çocuklara tanıtmaya başladık. Keloğlan'ımızı da aynı şekilde tanıtıyoruz. Duyma engelli çocuklara yönelik oynadığımız sessiz tiyatrolarımız da var. Bu sessiz tiyatroları bütün dünya çocuklarına rahat şekilde oynayabiliyoruz. Gittiğimiz her ülkede bu gösterileri yapıyor, Nasreddin Hoca'nın İngilizce ve Hollandaca broşürlerini dağıtıyoruz. Şu ana kadar Kanada, İngiltere, İsviçre, İsveç, Danimarka, Fransa, Fas ve son olarak Türkiye'de Nasreddin Hoca'yı oynadım. Karamanlı bir sanatçıyım. Buradaki çocuklara, buradaki toprağa bir vefa borcum var. Yapmış olduğum sanatla borcumu eğer bir nebze ödeyebilirsem ne mutlu. İnşallah çocuklara Nasreddin Hoca'yı sevdirebilmişizdir."

Etiketler : nasreddin hoca gurbetçi hoşgörü
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