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Diyanet İşleri asılsız iddiaları çürüttü: Hukuki yollara başvurulacak
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04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:07:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 20:07:00

Diyanet İşleri asılsız iddiaları çürüttü: Hukuki yollara başvurulacak

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yer alan, aday din görevlileri için yapılan yemek ihalesiyle ilgili iddianın gerçeği yansıtmadığını, haberle alakalı hukuki yollara başvurulacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yer alan, aday din görevlileri için yapılan yemek ihalesiyle ilgili iddianın gerçeği yansıtmadığını, haberle alakalı hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "Bir kuş sütü eksik" başlığıyla yayımlanan haberde Diyanet Akademisi Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi'nde 26 Mart'ta aday din görevlileri için gerçekleştirilen yemek ihalesinin çarpıtıldığı ve kamuoyunun yanıltıldığı belirtildi.

İhalenin, Devlet İhale Kanunu ve Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği'ne uygun şekilde açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aday din görevlilerinin eğitiminin yapıldığı 28 akademi merkezinden 6'sında yemek hizmeti alımı yapılmaktadır. 6 akademi merkezinin kişi başı günlük azami (KDV dahil) 375 lirayı aşmayacak şekilde yapılacak hesaplamada ortaya çıkan toplam tutarı üzerinden hizmet alımı başlatılmıştır. Elazığ Harput Akademi Merkezi'nde yapılan ihaleye verilen 7 tekliften 4'ü geçerli sayılmıştır. Böylece 210 günlük, 190 aday din görevlisi için günde 3 öğün olarak yapılan ihale, kişi başına belirlenen azami 375 liranın altında kalıp 325 lira (KDV hariç) olarak belirlenmiştir."

Açıklamada, haberin içeriğiyle ilgisinin bulunmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 2023 Hac döneminde, 24 Haziran 2023'te Mekke'de hacıların yemeklerinin hazırlandığı mutfağın denetimi sırasında çekilen fotoğrafının da kullanıldığı bildirildi.

Haberde Erbaş'ın fotoğrafı kullanılarak kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığının görüldüğü belirtilen açıklamada, "Gazetenin çarpıtma haberiyle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : diyanet işleri iddia yalanlama ali erbaş
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