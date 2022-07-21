Balıkesir'de deprem: Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir'de deprem: Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'İn Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 12,32 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.