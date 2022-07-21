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21 Temmuz 2022 Perşembe 19:08:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 19:35:00

Balıkesir'de deprem: Çevre illerde de hissedildi

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Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'İn Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 12,32 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Etiketler : Balıkesir Deprem Son Dakika
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