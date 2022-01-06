Babasına üzüldü organlarıyla 5 kişiye umut oldu... Yürek burkan vasiyet

ORGANLARI 5 KİŞİYE NAKLEDİLDİ

Trabzon'un Yomra ilçesinde 9 gün önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan İrem Keleşoğlu, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut olmuştu. İrem'in, böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğü için organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. İrem'in böbrekleri, korneaları ve karaciğeri, Erzurum ile Samsun'a gönderilerek 5 kişiye nakledildi.

'DÜNYAYA İMZASINI ATIP GİTTİ'

İrem'in babasını düşünerek organlarını bağışlama kararı aldığını söyleyen anne Nuray Keleşoğlu, "Babası hastalandığında çok uğraştı. Güzel bir karar verdi" dedi. Baba Mustafa Keleşoğlu da "Bizim için zor bir karardı ama onayladık. 5 insana hayat oldu, can oldu. O insanlara yeni yıl hediyesi oldu. Kızım giderken dünyaya imzasını atıp gitti. Kızımla gurur duyuyorum. İnsanlara örnek oldu. Allah razı olsun kızımdan" diye konuştu.

ÜZÜM VE PAŞA, ONUN YATAĞINDAN ÇIKMIYOR

İrem'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü 71 yaşındaki Yusuf Yiğit tutuklanmıştı. İrem'in annesi Nuray Keleşoğlu, kızının 23 yaşına kadar depresyonla mücadele ettiğini doktorların 'kedi alın' demesi üzerine kedi aldıklarını anlatarak, "Yavru aldığımız kedi büyüdü ve yavru yaptı. İrem kedisine 'Üzüm' yavrusuna 'Paşa' ismini vermişti. İrem'in kedileri öldüğünü hissederek bizim gibi ağladı. Evde onu arıyor, onun yatağından çıkmıyorlar" dedi.