Atların kar üstünde yarış hazırlığı

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Toklular köyünde her yıl temmuz ayında kaymakamlık ve belediye desteğiyle at yarışları düzenleniyor. 20 yıldır gelenekselleşen bu yarışlara hazırlık, kış aylarında başlıyor. Bakımlarını özenle yaptıkları atlarının kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlık kar içinde yapılırken ortaya renkli görüntüler çıkıyor.





