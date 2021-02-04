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04 Şubat 2021 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 16:15:00

Atların kar üstünde yarış hazırlığı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Toklular köyünde her yıl temmuz ayında kaymakamlık ve belediye desteğiyle at yarışları düzenleniyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Toklular köyünde her yıl temmuz ayında kaymakamlık ve belediye desteğiyle at yarışları düzenleniyor. 20 yıldır gelenekselleşen bu yarışlara hazırlık, kış aylarında başlıyor. Bakımlarını özenle yaptıkları atlarının kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlık kar içinde yapılırken ortaya renkli görüntüler çıkıyor.


Etiketler : bingöl at kar kar yağışı
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