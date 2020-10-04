Adana'da inşaat molozlarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, inşaat molozlarına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde A.T. idaresindeki 01 ATV 84 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki inşaat molozlarına çarptı.
Kazada sürücü A.T. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
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