50 liralık talih kuşu

Parayı hangi müşterinin verdiğini bilmediğini söyleyen Kuvat, “Parayı tesadüf fark ettim ve sahte sandım. İnternetten araştırdım koleksiyon değeri varmış. Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm" dedi.

