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17 yıllık kocasını hayata bağladı
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03 Kasım 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 15:00:00

17 yıllık kocasını hayata bağladı

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Aydın'da yaşayan inşaat işçisi Ahmet Arslan'a (39) iki çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Hatice Arslan (39), bir böbreğini vererek can oldu. Sağlığına kavuşan Arslan, "Eşim, bana yeni bir hayat bahşetti" dedi.

Aydın'da yaşayan inşaat işçisi Ahmet Arslan'a (39) iki çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Hatice Arslan (39), bir böbreğini vererek can oldu. Sağlığına kavuşan Arslan, "Eşim, bana yeni bir hayat bahşetti" dedi.

İnşaat işçisi Ahmet Arslan, 12 yaşındayken yakalandığı, ailesinde genetik olan böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır çalışamıyor. Doktorlar, Arslan'a böbrek nakli yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine 2 çocuk annesi Hatice Arslan, 17 yıllık eşi Ahmet Arslan'a böbreğinin birini vermek istedi. Ahmet Arslan, eşinin tek böbrekle yaşamına devam etmesine gönlü razı olmadığı için ilk etapta bunu kabul etmedi ancak, rahatsızlığının daha da ilerlemesi, eşinin de ısrarı üzerine böbrek nakline razı oldu. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucu Hatice Arslan'ın böbreğinin eşiyle uyumlu olduğu belirlendi. Ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, geçen 27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla Hatice Arslan'ın alınan böbreğinin teki eşine nakledildi.

'BANA YENİ BİR HAYAT BAHŞETTİ'

Eşinin böbreği ile yeniden hayata tutunan Ahmet Arslan, "Eşim, bana yeni bir hayat bahşetti, can verdi. 7 yıldan beri tek böbrek ile yaşıyordum. Artık diğer böbreğimi de kaybetmek üzereydim. Eşim sağ olsun imdadıma yetişti. Hastalığım nedeniyle çalışamıyordum. Şimdi sağlığıma kavuştum" diyerek, eşi ve doktorlarına teşekkür etti.

'ONUN İÇİN CANIMI VERİRİM'

Eşine böbreğini veren Hatice Arslan ise "Eşim bir daha istesin, bir daha böbreğimi veririm. Onun için canımı bile veririm. 17 senedir ben de bu acıyı çekiyordum ama artık dayanamadım. Son 5 senedir, ısrarla böbreğimin tekini vermeyi teklif ediyordum. Sonunda kabul ettirdim. Eşim sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum" dedi.

'BAŞARILI BİR NAKİL GERÇEKLEŞTİ'

Böbrek naklini gerçekleştiren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu ise "39 yaşındaki erkek hastamızda böbrek taşlarına bağlı son dönem böbrek yetmezliği vardı. Böbrek yetmezliği dediğimizde karşımıza 3 seçenek çıkmaktadır. Hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli. Hastalarımız için bu 3 seçenek söz konusudur. Bu seçenekleri karşılaştırdığımızda yaşam süreci, yaşam kalitesi ve yandaş hastalıkları gelişim sıklığı açısından en iyisinin börek nakli olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastamıza da prevantif dediğimiz hiç diyaliz tedavilere başlamadan direkt başarılı bir böbrek nakli tedavisi gerçekleştirildi" dedi.

'BUNDAN SONRA KANA KANA SU İÇEBİLECEK'

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Organ Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Mahir Kırna da nakil ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamız bundan sonra kana kana su içebilecek ve diyalize girmeyecek. Ahmet Bey, 2016 yılında böbrek taşı nedeniyle sol böbreği alınmış bir hastamızdı. O günden sonra son derecede böbrek yetmezliği süreci gelişmiş. Diyaliz için bize başvurduğunda aslında diyalize hiç girmek istemediğini söyledi. Biz de kendilerine böbrek naklini anlattığımız zaman kabul ettiler ve böbrek naklini gerçekleştirdik. Bundan sonra hiçbir şekilde diyalize girmeyecek" diye konuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş da hastane bünyesinde 37'inci böbrek naklini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etiketler : 17 yıllık kocası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş Böbrek nakli Doç. Dr. Mahir Kırna
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