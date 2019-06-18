Quaresma'dan Fikret Orman'a jet yanıt

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hakkında yaptığı 'Gönderin gitsin' açıklamalarına cevap vererek, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" dedi.

BEŞİKTAŞ’TAN YALANLAMA

Beşiktaş, Quaresma ile ilgili Fikret Orman'ın söylediği iddia edilen sözlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Fanatik Gazetesi'nde bugün Orhan Yıldırım imzasıyla 'Parasını verin, gönderin' başlığıyla yayınlanan haber yine yalan ve gerçek dışı masa başında üretilmiş bir haberdir. Başkanımızın da İkinci Başkanımızın da haberde yazdığı gibi bir ifadesi olmamıştır.

Daha önce de defalarca yalanladığımız ve kendi kafasında ürettiği kurgu haberlere devam eden Orhan Yıldırım isminin camiamıza zarar vermekten başka hiçbir amacı olmadığı maalesef kolayca görülmektedir.

Büyük Beşiktaş camiasının şimdiden bundan sonra da bu isim tarafından yapılacak haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.”