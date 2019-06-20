Galatasaray'da Onyekuru’nun Valencia’nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi

Bu sezon Galatasaray’ın 22.şampiyonluğunda büyük katkısı olan ve 44 maçta 16 gol 4 asistlik performansıyla Fatih Terim’i bir hayli memnun eden Henry Onyekuru için can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

FATİH TERİM’İN ‘B’ PLANI HAZIRDI

Galatasaray’da şampiyonluk sevinci yaşadığı gibi Şampiyonlar Ligi’nde de boy gösteren Onyekuru’nun menajeri William D’Avila’nın Estadio Deportivo’ya yaptığı açıklamalara göre yıldız futbolcunun artık büyük liglerde oynamak istediği öğrenilirken, Onyekuru’nun Valencia’nın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Everton’ın Eupen’e 8 milyon Euro vererek transfer ettiği, fakat sarı kırmızılı kulüpte bonservis bedelini 30 milyon euro’lara kadar çıkardığı 22 yaşındaki futbolcunun şu anda Afrika Kupası’nda oynaması Fatih Terim’in işini bir hayli zorlaştırırken, olası ayrılıkta başarılı teknik adamın o bölgede Babel’e şans vereceği belirtildi.

La Liga transferine bir hayli açık olan Henry Onyekuru, Valencia’ya gitmesi halinde oyuncu bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebilecek. (TM Dijital Haber Merkezi)