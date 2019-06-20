Di Placido imza atmaya geliyor

GÜNEŞ

■ UZUN bir süredir Gökhan Gönül’e alternatif sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi sonunda buldu. Arjantin'in TyC Sports adlı televizyon kanalında çalışan Juli Micheles'in takipçileriyle paylaştığı habere göre Siyah Beyazlı yönetim, Lanus forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Leonel Di Placido'nun transferini bitirdi. Micheles, iki kulübün bu transfer için kesin anlaşmaya vardığını belirtti.

2-3 GÜN İÇİNDE GELECEK

■ MICHELES, Arjantinli futbolcunun bu hafta sonundan evvel Türkiye'ye gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacağını duyurdu. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Tangocu için Siyah Beyazlılar'ın ödeyeceği bonservis hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. 2017’de Beck’i Alman ekibi Stuttgart’a satan Siyah-Beyazlılar o tarihten bu yana sağ beke takviye yapamamıştı.

LEONEL Dİ PLACİDO KİMDİR?

■ 28 OCAK 1994 doğumlu olan Micheles Di Placido, geride kalan sezonda 24 maçta forma giyerken takımına 1 gol ve 2 asistlik bir katkıda bulundu. Piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen sağ bek, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 1.76 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Arjantinli, kariyerinde bu güne dek yurt dışına hiç çıkmazken, All Boys ve Tucuman takımlarında da top koşturdu.