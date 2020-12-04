Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde 100: Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ildeki vaka sayılarına ilişkin verileri değerlendirdi. Son bir haftada Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır'daki vaka artışlarının ciddi rakamlara ulaştığını belirten Koca, bütün kurumlarla seferberlik zamanının başlatıldığını söyledi.

Bakan Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle online toplantı gerçekleştirdi.

"BÜTÜN KURUMLARIMIZLA SEFERBERLİK ZAMANI"

Koca, yaptığı açıklamada mücadelenin güç birliğiyle kazanılacağını belirterek, "Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım" dedi.

"HATAY VE TRABZON'DA YÜZDE 100 ARTTI"

4 ildeki yüksek riskin devam ettiğini belirten Koca, bu illerdeki vaka artış tablosunu şu ifadelerle açıkladı:

"Son bir haftada HATAY’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, ANTALYA ‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, TRABZON’DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, DİYARBAKIR’DA sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70."