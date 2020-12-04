  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı
TSK'ya din subayı kadrosu
Uzmanlar uyardı: Artık riskin yaşı yok!
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı
Kimse üyeliğimizi sorgulayamaz!
Bugün burçları neler bekliyor? 4 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
İş bulamadı patron oldu
Uğur böceği istilası
Kadınlar için ‘Elim Sende'
Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak
2 bin 500 metrede romantizm
Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova
Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti
Bilal Sonses: Hedefime ulaştım
TSM'ye Cem Adrian yorumu...
Yasak öncesi sevgilisi Ali Yörenç'e koştu
Göktaşı değil roketmiş
ABD'de Kovid-19 günlük vaka sayısı ve can kaybı en yüksek seviyelere çıktı
Kanaryalara Türk sanat musikisi
Eymen'e umut olun
Ekmek kavgası
Sinemaya 15 milyonluk can suyu
Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor
Ankara'da sanayi bölgelerinin mesai saatlerine düzenleme
04 Aralık 2020 Cuma 07:35:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:38:00

Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde 100: Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, Hatay, Trabzon, Antalya ve Diyarbakır'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin verileri açıkladı. Koca, Hatay ve Antalya'da yüzde 100, Trabzon'da yüzde 50, Diyarbakır'daki vaka artışının ise sabit olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ildeki vaka sayılarına ilişkin verileri değerlendirdi. Son bir haftada Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır'daki vaka artışlarının ciddi rakamlara ulaştığını belirten Koca, bütün kurumlarla seferberlik zamanının başlatıldığını söyledi.

Bakan Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle online toplantı gerçekleştirdi.

"BÜTÜN KURUMLARIMIZLA SEFERBERLİK ZAMANI"

Koca, yaptığı açıklamada mücadelenin güç birliğiyle kazanılacağını belirterek, "Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım" dedi.

"HATAY VE TRABZON'DA YÜZDE 100 ARTTI"

4 ildeki yüksek riskin devam ettiğini belirten Koca, bu illerdeki vaka artış tablosunu şu ifadelerle açıkladı:

"Son bir haftada HATAY’da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, ANTALYA ‘da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, TRABZON’DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, DİYARBAKIR’DA sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70."

Etiketler : KORONA FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS
Murat Dalkılıç 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oldu

Murat Dalkılıç 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oldu
Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu

Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
Yalısından dışarı adım atmıyor

Yalısından dışarı adım atmıyor
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu
Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım

Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım
Esra Eron gecekondudan saray yaptı

Esra Eron gecekondudan saray yaptı
Eda Taşpınar sporla uçuyor!

Eda Taşpınar sporla uçuyor!
'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı

'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER