Sakarya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı

Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde Akçay'a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.