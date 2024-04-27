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Sakarya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı
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27 Nisan 2024 Cumartesi 18:27:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 18:27:00

Sakarya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı

Kaynak: İHA

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde Akçay'a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Etiketler : SAKARYA KAZA ÖĞRENCİ
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