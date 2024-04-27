Bakan Şimşek: İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV düzenlemesine ilişkin, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Şimşek, paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
- "İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı"
- Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
- Bakanlığın gıdadaki KDV istismarını önlemek için hazırladığı düzenleme Resmi Gazete'de
- Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar oldu
- "İŞKUR aracılığıyla 2023 yılında 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağlamış durumdayız"
- Bakan Bayraktar, elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payının arttığını bildirdi