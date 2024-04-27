Moskova'daki terör saldırısına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı
Kaynak: AA
Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı.
Saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri daha Basmanniy Bölge Mahkemesine çıkarıldı.
"Organize grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı düzenlemekle" suçlanan Tacikistan vatandaşı Cumahon Kurbonov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.
Saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.
MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyadaki paylaşımlarda saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144 olduğu açıklanmıştı.
Saldırıya ilişkin 11 şüpheli tutuklanmıştı.
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