İYİ Parti'de seçim 2. tura kaldı!

İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ilk turu tamamlandı.

ATO Congresium'daki kurultayın ilk turunda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

Genel Başkanlık seçiminin ikinci turunda da salt çoğunluk bulunamazsa en çok oyu alan 2 aday üçüncü turda yarışacak.