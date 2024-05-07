Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Hande Doğandemir, takipçisine sinirlendi. Oyuncunun paylaştığı videoya bir takipçisi, "Oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi Influencer olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun" yorumunda bulundu. Takipçisinin sözleri karşısında sinirlenen Doğandemir, "Oyunculuğa devam, tiyatro oyunuma ve sinema filmlerime beklerim. Influencer olmayı aşağılaman bir kenara bir kadın girişimci olarak kurduğum marka ile bir video çektim. Birilerine çalışarak, üreterek ilham vermek çok kıymetli, sen ne iş yapıyorsun ablacığım, önce terbiyeli olacaksın" dedi.