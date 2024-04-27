VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı
İYİ Parti'de seçim 2. tura kaldı!
Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti
İBB'nin ihmali yüzünden 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
İmzalar atıldı: İHA'lara yerli motor!
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı
27 Nisan 2024 Cumartesi 17:03:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 17:03:00

İBB'nin ihmali yüzünden 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Kaynak: AA

ABONE OL

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler : İBB KÜÇÜKÇEKMECE CAN KAYBI İHMAL
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX