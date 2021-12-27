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Dikkat eksikliğinin tedavisi mümkün
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27 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 09:30:00

Dikkat eksikliğinin tedavisi mümkün

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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtüsellik ve zamanlama/planlama problemlerini de içeren nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtüsellik ve zamanlama/planlama problemlerini de içeren nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Yapılan tetkikler sonucunda ilaç tedavisinin uygulanabildiğini belirten Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Mert Beşenek, işlevselliklerinde belirgin bozulma olmayan çocuklarda sosyal beceri eğitimleri, davranışçı terapiler ve dikkat artırıcı terapiler gibi alternatif tedavi yöntemlerinin de uygulanabildiğini ifade ediyor. Beşenek, DEHB'li çocuklara planlı ve programlı bir gündelik hayat oluşturulması ile birlikte kendilerini geliştirebilecekleri sorumluluklar verilmesini tavsiye ediyor. DEHB'de en etkili tedavi yönteminin ilaç tedavisi olduğunu ifade eden Beşenek, "Ancak ilaç tedavisi gereksinimi olup olmadığı çocuk psikiyatrisinde yapılacak ayrıntılı tetkik ve değerlendirmeler sonucunda alınacak bir karardır. İşlevsellik düzeyinde çok belirgin bozulma olmayan çocuklarda sosyal beceri eğitimleri, davranışçı terapiler ve dikkat artırıcı girişimler/terapiler gibi ilaç dışı alternatif tedavi yöntemleri faydalı olabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : Dikkat eksikliği Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Mert Beşenek
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