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14 Şubat 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 11:26:00

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Kırklareli 1489,20 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

AA'da yer verilen habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu bildirdi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka sayısı Samsun Tokat Ordu
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