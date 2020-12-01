Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'
Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! Son dönemde başarılı şarkı çıkmadığını söyleyen popçu, ‘'İki yıldır beğenmediğim çok fazla şarkı var'' dedi.
Şarkıcı Simge, katıldığı YouTube programında son bir iki yıldır artık başarılı şarkıların çıkmadığını söyledi. Karantina döneminde yarım kalan üniversite hayatını tamamlamaya çalışan şarkıcı, her şeyin yolunda olduğunu söylerken müzik piyasası için söylediği sözlerle de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Simge, ‘’Beğenmediğim çok şarkı var. Son bir yıldır kaliteli müzik yapılmıyor. Tabii bunların yanında bir, iki tane beğendiğim işler de var” dedi. Şarkıcı, 'Sektörden dost çıkar mı?' sorusuna ise ‘’Bir elin geçmeyecek kadar arkadaşım var. İrem Derici ile yakın arkadaşız’’ ifadelerini kullandı.
AYTAÇ İLE MUTLUYUZ
9 aydır müzisyen Aytaç Özgümüş ile birlikte olan Simge, özel hayatında da her şeyin yolunda olduğunu söyledi ve ekledi: ‘’Keyifli bir ilişkim var. Mutluyum. Allah nazarlardan korusun.''
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