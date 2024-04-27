VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belçika'daki olaylarda terör örgütü PKK/KCK'nın kirli izi
Adıyaman'da polis meslektaşlarına kurşun yağdırdı: İki polis şehit oldu
Biden ABD tarihine geçti! En düşük desteği alan başkan oldu
Arka Sokaklar'da Mesut (Şevket Çoruh) komiserden sonra bir sürpriz daha! Efsane kadro geri geliyor...
Başkan Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu
İstikrar için Türkiye'den tam destek: Başkan Erdoğan, El-Kebir'i kabul etti
27 Nisan 2024 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 22:14:00

Arka Sokaklar'da Mesut (Şevket Çoruh) komiserden sonra bir sürpriz daha! Efsane kadro geri geliyor...

ABONE OL

Türk televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh'un ardından Selin Komiser'e hayat veren Oya Okar'ın da geri döneceği haberi sevinçle karşılandı.

Yeşilçam'ın duayen ismi Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda yaşanan sürpriz gelişmelerle konuşulmaya devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen 16 sezon boyunca Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh'un kadroya geri dönmesinin ardından Oya Okar'ın da diziye döneceğinin açıklanması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Dizinin kadrosuna ilişkin art arda yaşanan bu gelişmeler, dizinin fanları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

ŞEVKET ÇORUH DUYURDU

Arka Sokaklar'ın kadrosunda 16 sezon boyunca 'Mesut Komiser' karakteri ile izleyenlerin beğenisini kazanan Çoruh, eski partnerinin de kendisine eşlik edeceğini duyurdu. Önceki sezonlarda Oya Okar ile çekilen set fotoğrafını yayınlayan usta oyuncu, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz" ifadelerini kullandı. Binlerce yorum alan bu haber sonrasında kullanıcılar, "Mekanın sahipleri geri geldi." ve "Geliyor efsane ikili." şeklinde yorumlarda bulundu.

RÜZGARI YETTİ, REYTİNGİ İKİYE KATLADI

Öte yandan, Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan 672'nci bölümünde Mesut Komiser'in geri döndüğüne dair mesajlar verildi. Hem fragmanlar hem de çıkan haberler üzerine Şevket Çoruh'un geri dönüşünü merakla bekleyen Kanal D izleyicileri, dizinin izlenme oranlarına da etki etti. Dizinin son bölümü en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı.

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan ve 18 sezon boyunca ekranda olan Arka Sokaklar her cuma Kanal D'de ekrana geliyor.

Etiketler : Arka Sokaklar Mesut Komiser Şevket Çoruh Selin Komiser Oya Akar
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX