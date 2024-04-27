Başkan Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik ederek kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 27, 2024

İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu