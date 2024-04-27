İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı!

İYİ Partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ilk turu tamamlandı.

ATO Congresium'daki kurultayın ilk turunda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

Genel Başkanlık seçiminin ikinci turunda da salt çoğunluk bulunamazsa en çok oyu alan 2 aday üçüncü turda yarışacak.

SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURA KALDI



İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi için ikinci tur tamamlandı. Adaylardan Koray Aydın 565, Müsavat Dervişoğlu 570 oy aldı. Seçimlere üçüncü tur ile devam edilecek.