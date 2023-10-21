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21 Ekim 2023 Cumartesi 10:46:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 10:46:00

Tuğba Özerk uyku sorunu yaşıyor

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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, uyku sorunu yaşadığını söyledi.

Şarkıcı Tuğba Özerk, uyku sorunu yaşadığını söyledi. Özerk, TRT Müzik'te ekrana gelen 'Hayatım Müzik' programına konuk oldu. İki buçuk yaşında şarkı söylemeye başladığını söyleyen Özerk, ilk söylediği şarkının 'Mastika' olduğunu belirtti. İş gereği çok sık seyahat ettiğini söyleyen Özerk, kendi yatağı olmayınca uyumadığını ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını söyledi. Özerk, uyku problemi olduğundan her gittiği yere kendi yatağını da götürdüğünü anlatarak herkesi şaşırttı.

Etiketler : şarkıcı tuğba özerk uyku
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