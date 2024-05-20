Kocaeli'de feci kaza: Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kaynak: AA
Kocaeli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Başiskele ilçesinde Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde Bora K'nin kullandığı 34 KY 0541 plakalı otomobil, U dönüşü yapan Hüseyin Ö. idaresindeki 55 AKT 081 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tırın çekicisi dorseden ayrılarak devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Arda A, Alp Yağız D, Fatih T. ile Muhammet Taha E. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tırın sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
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