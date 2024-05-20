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20 Mayıs 2024 Pazartesi 23:20:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 23:20:00

İran 28 Haziran'da sandığa gidiyor

Kaynak: AA

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İran helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerine geçecek ismi belirlemek için 28 Haziran'da sandık başına gidecek. Seçim çalışmaları 12 Haziran'da başlayacak.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüşme yaptı.

Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbakanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapması gerekecek.

Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.

İRAN'DA HAYATINI KAYBEDEN REİSİ'NİN ARDINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir devralmıştı.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

HELİKOPTER KAZASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Etiketler : İran Seçim İbrahim reisi
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