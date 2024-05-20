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20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:49:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 19:49:00

4 gündür niye aç kaldı?

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Sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sıvı diyetine başladı. 4 gündür sadece sıvı ile beslendiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, "Hiçbir şey çiğnemiyorum, yemek yemiyorum" dedi. İşte detaylar...

Rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi projelerde boy göstermiş olan Farah Zeynep Abdullah, birçok rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Detoks kampına giden Farah Zeynep Abdullah, sıvı diyetine başladı.

"4 GÜNDÜR HİÇBİR ŞEY ÇİĞNEMİYORUM YEMEK YEMİYORUM "

Instagram hesabından yayınladığı videoda kamptaki sürecinden bahseden Abdullah "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diyerek sevenlerini üzdü. Kampın ilk günlerinde çok zorlandığından bahseden oyuncu, "4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Farah zeynep abdullah diyet yemek
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