4 gündür niye aç kaldı?

Rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Masumlar Apartmanı, Bihter ve Bergen gibi projelerde boy göstermiş olan Farah Zeynep Abdullah, birçok rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Detoks kampına giden Farah Zeynep Abdullah, sıvı diyetine başladı.

"4 GÜNDÜR HİÇBİR ŞEY ÇİĞNEMİYORUM YEMEK YEMİYORUM "

Instagram hesabından yayınladığı videoda kamptaki sürecinden bahseden Abdullah "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım, beynimde lezyon var" diyerek sevenlerini üzdü. Kampın ilk günlerinde çok zorlandığından bahseden oyuncu, "4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum" ifadelerini kullandı.