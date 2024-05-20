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20 Mayıs 2024 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 23:29:00

Yunanistan'da memurlardan Gazze'ye destek: Bakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı

Kaynak: AA

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Yunanistan'da Kalkınma Bakanlığı çalışanları, Bakanlığa ait binaya üzerinde Filistin bayrağı bulunan dev bir pano astı.

Bakanlık çalışanları sendikasının çağrısıyla Filistin'e destek için yapılan eylemde, Atina'nın Kaningos Meydanı'nda bulunan Bakanlık binasının ön cephesine dev bir pano asıldı.

Panoda, Filistin bayrağının yanı sıra "Katliama dur. Filistin'e Özgürlük" yazısı yer aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "İsrail devleti tarafından işlenen soykırımı kınayan mesaj göndermek için çalıştığımız binaya bu panoyu astık." denildi.

Açıklamada, Yunanistan hükümetinin İsrail'e desteğinin durdurulması talep edildi.

Kalkınma Bakanlığı çalışanları ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait "HYDRA" isimli firkateynin geri çekilmesini talep ederek, bu firkateynin bölgede görev yapması için günlük 500 bin euro masraf yaptığını kaydetti.

Etiketler : yUNANİSTAN FİLİSTİN DESTEK KALKINMA BAKANLIĞI
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