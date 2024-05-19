Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'e kayınvalideden beğeni geldi

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2 yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'nın ailesi tarafından istenmediği iddia edilen Erçel, Cannes Film Festivali'ndeki pozuyla yazılanları çürüttü. Arzu Sabancı, müstakbel gelini Hande Erçel'in kırmızı halıda verdiği Cannes pozunu beğendi.