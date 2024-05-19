Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'e kayınvalideden beğeni geldi
Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan müstakbel gelini Hande Erçel'in kırmızı halıda verdiği Cannes pozunu beğendi.
Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2 yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'nın ailesi tarafından istenmediği iddia edilen Erçel, Cannes Film Festivali'ndeki pozuyla yazılanları çürüttü. Arzu Sabancı, müstakbel gelini Hande Erçel'in kırmızı halıda verdiği Cannes pozunu beğendi.