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20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:35:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:35:00

Fatih Ürek villasını satamamaktan dert yandı! "Boyaya 500 bin TL istediler"

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Fatih Ürek, 5 katlı villasını satamamaktan dert yandı.

Fatih Ürek, Bodrum'daki villasını satamamaktan dert yandı. Ürek 5 katlı villasını 102 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı. Kıbrıs Acapulco Resort & Spa Hotel'de sahne alan Ürek, ''Zaten resmi satışa sunmadım. Evi boyatmak istedim. 450-500 bin TL istediler. Eskiden o parayla ev alınırdı. Son dönemde emlak ve araç piyasası durgun. Büyük evi seviyorum ama bir yandan sonra fenalık geliyor. Masrafı da çok oluyor'' dedi.

Etiketler : fatih ürek villa satış
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