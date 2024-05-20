Fatih Ürek, Bodrum'daki villasını satamamaktan dert yandı. Ürek 5 katlı villasını 102 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı. Kıbrıs Acapulco Resort & Spa Hotel'de sahne alan Ürek, ''Zaten resmi satışa sunmadım. Evi boyatmak istedim. 450-500 bin TL istediler. Eskiden o parayla ev alınırdı. Son dönemde emlak ve araç piyasası durgun. Büyük evi seviyorum ama bir yandan sonra fenalık geliyor. Masrafı da çok oluyor'' dedi.