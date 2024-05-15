Emel Sayın'ı ağlatan konser

Sayın, "Duygu yoğunluğu içindeyim. Bana böyle sürpriz bir konser hazırladılar. Tabii ki seve seve geldim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum ve ağladım. Bu konserde eskilere gittim. Neler yaşadığımı hiç unutmayacağım" dedi.