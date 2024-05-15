15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:33:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:33:00
Emel Sayın'ı ağlatan konser
TBMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Türk Müziği Korosu Emel Sayın için 'Emel Sayın Şarkıları Bahar Konseri' düzenlendi.78 yaşındaki Sayın'ın bugüne kadar hayat verdiği şarkıların seslendirildiği konserde duygu dolu anlar yaşadı.
Sayın, "Duygu yoğunluğu içindeyim. Bana böyle sürpriz bir konser hazırladılar. Tabii ki seve seve geldim. Çok gururlandım, çok mutlu oldum ve ağladım. Bu konserde eskilere gittim. Neler yaşadığımı hiç unutmayacağım" dedi.