Zeka düşmanı gıdalara dikkat!

Çocukların zekası genetik faktörler dışında, beyninin sağlıklı çalışmasına bağlıdır. Beynin sağlıklı çalışması için şekerli yiyeceklerden uzak durulması gerekir. Zekayı emen 5 yiyecek size yol haritası olabilir.

ZEKAYI EMEN 5 YİYECEK

Araştırmalara göre şekerli yiyecekler tüketen çocuk dersine odaklanamaz, öğrenme güçlüğü yaşar, dikkatini veremez, hiperaktivite bozukluğu yaşar. Çünkü kan şekerindeki dengesizlik beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler.

Fıstık ezmesi

Krem çikolata

Gofret

Bisküvi

Şeker bombası yiyecekler

Çocuğun şekerli besinler tüketmesi sadece onun zekasını etkilemiyor. Aynı zamanda ileride diyabet, kanser gibi hastalıkların riskini de artırıyor.

ÇOCUĞUN CANI TATLI ÇEKERSE NE YAPILMALI?

Uzmanlar, tatlıyla arası iyi olan çocuklara kuru kayısı, kuru üzüm, ceviz, badem gibi yiyecekleri ya da ev yapımı meyveli yoğurtları öneriyor.