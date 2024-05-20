Zeka düşmanı gıdalara dikkat!
Her aile çocuklarının zeki, başarılı ve sağlıklı olmasını ister. Fakat çocuklara mutlu olması için sunulan bazı ürünler çocukların beynini bozuyor, öğrenme güçlüğüne ve okulda başarısız olmasına sebep oluyor. İşte çocukların zekasını emen 5 yiyecek...
Çocukların zekası genetik faktörler dışında, beyninin sağlıklı çalışmasına bağlıdır. Beynin sağlıklı çalışması için şekerli yiyeceklerden uzak durulması gerekir. Zekayı emen 5 yiyecek size yol haritası olabilir.
ZEKAYI EMEN 5 YİYECEK
Araştırmalara göre şekerli yiyecekler tüketen çocuk dersine odaklanamaz, öğrenme güçlüğü yaşar, dikkatini veremez, hiperaktivite bozukluğu yaşar. Çünkü kan şekerindeki dengesizlik beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler.
Fıstık ezmesi
Krem çikolata
Gofret
Bisküvi
Şeker bombası yiyecekler
Çocuğun şekerli besinler tüketmesi sadece onun zekasını etkilemiyor. Aynı zamanda ileride diyabet, kanser gibi hastalıkların riskini de artırıyor.
ÇOCUĞUN CANI TATLI ÇEKERSE NE YAPILMALI?
Uzmanlar, tatlıyla arası iyi olan çocuklara kuru kayısı, kuru üzüm, ceviz, badem gibi yiyecekleri ya da ev yapımı meyveli yoğurtları öneriyor.
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