Pınar Deniz, Cannes'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Kaan Yıldırım ile evlenecekleri konuşulan Deniz, ''Geçen yıl 6 Ağustos'ta Londra'da evlenme teklifi aldığım doğru. Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir" dedi. Estetik operasyonlarla ilgili gündeme de değinen Deniz, "Doğallık takıntım var. Bugüne kadar ne kaşımı aldırdım, ne de saçımı boyattım. Bir oyuncu olarak bütün malzemem yüzünde ve bunun kaybetmeyi istemem. O yüzden estetik yaptırmayı düşünmedim'' dedi.