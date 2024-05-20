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20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:45:00

Kaan Yıldırım ile evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz'den açıklama geldi

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Kaan Yıldırım ile evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz, "Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir." dedi.

Pınar Deniz, Cannes'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Kaan Yıldırım ile evlenecekleri konuşulan Deniz, ''Geçen yıl 6 Ağustos'ta Londra'da evlenme teklifi aldığım doğru. Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir" dedi. Estetik operasyonlarla ilgili gündeme de değinen Deniz, "Doğallık takıntım var. Bugüne kadar ne kaşımı aldırdım, ne de saçımı boyattım. Bir oyuncu olarak bütün malzemem yüzünde ve bunun kaybetmeyi istemem. O yüzden estetik yaptırmayı düşünmedim'' dedi.

Etiketler : pınar deniz kaan yıldırım evlilik estetik
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