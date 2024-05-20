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20 Mayıs 2024 Pazartesi 21:29:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 21:29:00

Vatandaşlar kurbağayı yılandan işte böyle kurtardı!

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Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda ziyaretçiler bir yılanın kurbağa yakaladığını fark etti. Vatandaşlar yılana terlikle müdahale ederek kurbağayı yılanın ağzından kurtarırken, kurbağadan olan yılan avının üzerine soğuk su içti…

Kepez Kent Ormanı'nda ilginç anlar yaşandı. Kurbağa avlayan bir yılan vatandaşlar tarafından fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve ilgi çeken olay bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videoda bir yılan, yakalamış olduğu kurbağayı ağzı ile yuvasına çekmeye çalışırken görüntülendi. Bu sırada orada bulunan vatandaşlar kurbağayı kurtarmaya çalıştı.

Yılan ağzındaki kurbağayı yuvasına sokacakken o sırada bir vatandaş kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.

Daha sonra vatandaşlar yılana gözleme ve su vermeye çalıştı. Yuvasından dışarı çıkan yılan sadece suyu içerken gözlemeden yemedi.

Etiketler : antalya Kepez Kent Ormanı yılan kurbağa
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