Vatandaşlar kurbağayı yılandan işte böyle kurtardı!

Vatandaşlar kurbağayı yılandan işte böyle kurtardı!

Kepez Kent Ormanı'nda ilginç anlar yaşandı. Kurbağa avlayan bir yılan vatandaşlar tarafından fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan ve ilgi çeken olay bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videoda bir yılan, yakalamış olduğu kurbağayı ağzı ile yuvasına çekmeye çalışırken görüntülendi. Bu sırada orada bulunan vatandaşlar kurbağayı kurtarmaya çalıştı.



Yılan ağzındaki kurbağayı yuvasına sokacakken o sırada bir vatandaş kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.

Daha sonra vatandaşlar yılana gözleme ve su vermeye çalıştı. Yuvasından dışarı çıkan yılan sadece suyu içerken gözlemeden yemedi.